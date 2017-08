Ucciso l'attentatore di Barcellona

Il ricercato numero uno dalla polizia spagnola, Younes Abouyaaqoub, è stato ucciso in un'operazione scattata intorno alle 16 di lunedì, a Subirats, nei dintorni di Sant Sadurní d'Anoia, a una cinquantina di chilometri da Barcellona. Il quotidiano La Vanguardia sostiene che le forze speciali della polizia spagnola, i Mossos d'Esquadra, hanno abbattuto quello che reputano sia l'autore materiale dell'attacco terroristico che giovedì scorso ha provocato 15 morti a Barcellona e un centinaio di feriti. La polizia catalana ha confermato un "incidente aperto" a Subirats (Alt Penedès) sul suo account Twitter e poi ha dato notizia dell'uccisione del ricercato, che indossava qualcosa che sembra essere una cintura esplosiva. Gli artificieri sono sul luogo e stanno utilizzando un robot per verificare se si tratta di un ordigno esplosivo o di una bomba finta come quelle che indossavano gli attentatori di Cambrils. Si attendono conferme ufficiali anche sull'identità dell'uomo ucciso ma fonti investigative riportate dalla tv pubblica Rtve sostengono si tratti di Abouyaaqoub.

17:05h La persona sospitosa de #Subirats porta adherit al cos el que sembla un cinturó d'explosius. L'individu ha estat abatut — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017

16:10h Incident obert a Subirats (Alt Penedès). En breu més informació — Mossos (@mossos) 21 agosto 2017

Younes Abouyaaqoub, il 22enne marocchino che, secondo gli inquirenti, è il guidatore del furgone che giovedì scorso ha ucciso 15 persone sulla Rambla. La sicurezza spagnola riteneva che Abouyaaqoub fosse l'unico dei 12 componenti della cellula terroristica a essere ancora a piede libero. "È pericoloso e potrebbe essere armato", aveva scritto su Twitter la polizia spagnola.

È stato possibile localizzare l'attentatore "grazie alla collaborazione dei cittadini", scrive la Vanguardia. "Una dona ha visto nel primo pomeriggio un uomo che assomigliava ad Abouyaaqoub che si avvicina alle case. Quando lo ha chiamato e gli ha chiesto cosa stava facendo lì, l'uomo ha iniziato a correre in direzione di alcuni vigneti". La donna ha dato l'allarme alle autorità, Quello è quando il vicino ha avvisato le autorità. Una pattuglia si è avvicinata rapidamente all'area e individuato l'uomo.

Altri 4 attentatori sono stati arrestati, 5 sono stati uccisi dalla polizia a Cambrils (dopo avere ucciso una donna) e altri due sono morti all'esplosione nell'appartamento di Alcanar, mentre preparavano gli esplosivi. "Crediamo che la capacità di agire di questa cellula sia stata neutralizzata", ha spiegato Forn.

Controles policiales en Subirats, donde Los Mossos han abatido a un hombre con un supuesto cinturón de explosivos https://t.co/KUh4qrDIlh pic.twitter.com/Qu2XOvPw8H — EL PAÍS (@el_pais) 21 agosto 2017

Dallo scorso giovedì, erano stati intensificati tutti i controlli da parte dei diversi organismi di sicurezza statali su strade, stazioni e altre vie di comunicazione in tutto il territorio. Dopo l'attacco, Abouyaaqoub aveva lasciato la Rambla dileguandosi all'interno del mercato della Boqueria ed era riuscito a fuggire nella zona universitaria. Lì aveva ucciso con una coltellata il giovane Pau Perez ed era fuggito con il suo veicolo lungo la Diagonal. Durante la fuga il terrorista aveva forzato un posto di blocco e ferito un agente.