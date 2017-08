Il jihad colpisce la Spagna perché è terra di frontiera tra islam e occidente

Roma. “I terroristi islamici hanno molte ragioni per colpire la Spagna. Una ideologica: la Spagna è terra califfale, è terra santa, e per un ‘buon musulmano’, almeno per come lo intendono loro, è irrinunciabile riprendersela”. Il giorno dopo l’attentato di Barcellona, mentre ancora il conteggio dei morti è aperto e dopo la lunga parata con cui le autorità nazionali e locali hanno ricordato le vittime, l’esperto spagnolo di terrorismo Florentino Portero spiega al Foglio che ci sono “molte ragioni complementari”...

