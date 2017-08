L'attentato di Barcellona in trenta secondi

Un furgone ha investito diverse persone sulle Rambla, nella zona pedonale al centro di Barcellona, in Spagna. Si tratta di un atto terroristico, ha affermato la polizia, ci sarebbero vari morti e almeno una trentina di feriti. Secondo i media locali, gli autori dell'attacco, che dovrebbero essere almeno due, sarebbero armati e uno di questi si sarebbe asserragliato in un locale, il Luna de Istambul, mentre un altro è in fuga. La polizia non ha ancora confermato il numero dei morti, ma secondo il quotidiano La Vanguardia sarebbero almeno 12.

