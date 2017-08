“È triste vedere come la storia e la cultura della nostra nazione venga distrutta dalla rimozione di bellissime statue e monumenti”, ha tuittato ieri Trump dopo la rimozione di decine di statue dedicate ai politici e ai generali confederati, decisa da molte città a seguito dei terribili fatti di Charlottesville. Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You..... — Donald J. Trump...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.