Furgone sulla folla a Barcellona. Cosa sappiamo

[Articolo aggiornato alle 18:50] Un furgone ha investito diverse persone sulle Rambla, nella zona pedonale al centro di Barcellona, in Spagna. Si tratta di un atto terroristico, ha affermato la polizia, che ha confermato per ora un solo morto e trentadue feriti. Secondo i media spagnoli però le vittime dell'attentato sarebbero almeno 13. Incerto è il numero degli attentatori. Le forze dell'ordine hanno per ora identificato l'uomo che ha noleggiato il furgone utilizzato per l'attacco. Si tratta di Driss Oukabir, che sarebbe stato arrestato. Altre due persone sarebbero invece ancora asserragliate in un bar, gestito da turchi, del quartiere Raval.

Immagini dal profilo Facebook di Driss Oukabir

La polizia parla anche di un secondo furgone che sarebbe correlato all'attentato. E' stato trovato a Vic, un paese nell'hinterland di Barcellona.

La dinamica Il veicolo sarebbe entrato nel passaggio pedonale dall'inizio della Rambla, all'incrocio con Plaça Catalunya, andando avanti per circa 600 metri fino a Plaça de la Boqueria attraverso il lungomare centrale della Rambla de Canaletes. Lungo il tragitto il mezzo avrebbe colpito decine di persone prima di schiantarsi contro il secondo chiosco del viale.

Van rams into crowds in #Ramblas area in #Barcelona, several injured, Spanish police say pic.twitter.com/1DlfyN4ipX — Yotam Rozenwald (@Yotam_R82) 17 agosto 2017

Le forze di polizia hanno evacuato l'area, hanno deciso la chiusura dei negozi e della stazione della metropolitana, chiedendo ai cittadini di stare lontani dai luoghi dell'attentato. Diversi chilometri sono stati completamente chiusi al traffico, così come le stazioni della metropolitana. Lentamente gli agenti stanno facendo uscire le persone che, spaventate, si erano nascoste all'interno dei locali.

Nelle immagini che iniziano a circolare su diversi social network è visibile il furgone bianco, al centro della carreggiata, e numerosi feriti distesi a terra.

El video más evidente de lo que pasó en Las Ramblas, Barcelona (Vìa @Arturof66R) pic.twitter.com/klVCPr2WAo — Edo (@edowoo) 17 agosto 2017

Esta es la furgoneta utilizada en el atropello múltiple. El conductor ha huido a pie.

La foto la he recortado porque se veía una víctima. pic.twitter.com/oG8Q7WHSEe — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) 17 agosto 2017

(Seguono aggiornamenti)