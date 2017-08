Roma. Il New York Times ha pubblicato ieri un articolo su una possibile connection tra il missile balistico intercontinentale nordcoreano – quello testato per la prima volta il 4 luglio scorso – e un paese a settemila chilometri a ovest, l’Ucraina. L’articolo riprende uno studio di Michael Elleman, senior fellow dell’International institute for Strategic studies, che analizzando le immagini degli ultimi esperimenti nordcoreani avrebbe trovato quello che definisce “il segreto del successo degli ultimi test missilistici”. Qual è? Un motore...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.