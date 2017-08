In Francia i partiti perdenti sono sull'orlo della bancarotta

Roma. Il ciclone Macron ha strapazzato i partiti tradizionali, battendoli alle presidenziali e lasciandogli soltanto una manciata di deputati alle successive elezioni legislative. Il 2017 non rappresenta però solo una rivoluzione politica, perché il risultato elettorale di En Marche! potrebbe avere degli effetti collaterali ancora più profondi per socialisti e gollisti: rischia di mandarli in bancarotta. I partiti francesi traggono la maggior parte delle proprie risorse da un generoso contributo pubblico. Il sistema prevede due tipi di sovvenzione, entrambi calcolati...

