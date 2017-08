Roma. Game over. Ovvero: se tutta la partita si giocava sulla speranza che la Corea del nord non arrivasse mai ad avere una tecnologia missilistica e nucleare tale da colpire il nemico di sempre, l’America, beh, abbiamo perso. Non solo ormai anche l’intelligence americana crede che Kim Jong-un abbia miniaturizzato le testate atomiche – e dunque è in grado di istallarle sui missili balistici intercontinentali – ma secondo il report diffuso dal Washington Post l’altro ieri, Pyongyang avrebbe una sessantina...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.