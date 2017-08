Condanne greche

Dopo anni di purgatorio la Grecia è tornata a una crescita economica modesta e si è riaffacciata sui mercati finanziari con un’emissione obbligazionaria light per saggiare la fiducia degli investitori. Tuttavia, nonostante gli sforzi prodotti per uscire l’anno prossimo dal programma internazionale di aiuti, il governo di Alexis Tsipras alimenta dubbi sulla volontà di riformare l’apparato statale. Alcuni casi giudiziari politicamente sensibili sono stati riaperti a sorpresa dalla Corte suprema e sono finiti con una condanna per gli interessati. I...

