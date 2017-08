Che cosa vuole Kim Jong-un

Roma. Che cosa passi esattamente nella testa di Kim Jong-un non lo sa nessuno, ma possiamo provare a ricostruirlo. Non lo sa nessuno anche perché il giovane leader nordcoreano, da quando è salito al potere nel 2012, non si è mai mosso dalla Corea del nord, è sempre stato molto schivo, non ha mai incontrato un leader internazionale e nessun analista si è mai potuto avvicinare per farne un profilo, come si usava durante la Guerra fredda. Sappiamo da alcune...

