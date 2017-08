Parigi, un'auto travolge sei soldati

[Aggiornato alle 10:45] Un uomo a bordo di una macchina si è lanciato contro un gruppo di soldati vicino place de Verdun, a Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), alle porte di Parigi. Sei militari sono rimasti feriti, due in modo grave anche se nessuno di loro è in pericolo di vita. I due uomini feriti in modo più serio sono stati portati all'ospedale militare di Percy a Clamart, vicino alla capitale francese.

La polizia sta ora cercando il veicolo coinvolto nel possibile attentato. L'incidente è avvenuto alle 8.35 di questa mattina, quando i militari impegnati nell’operazione anti-terrorismo “Sentinelle” uscivano dalla caserma. Il presunto assalitore è ancora ricercato.

Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) 9 agosto 2017

Raggiunto da Franceinfo, il sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany, ha condannato il gesto come un' "aggressione inaccettabile, vergognosa", anche se tuttora non è chiaro se si tratti di un'azione intenzionale. Non ci sono ancora reazioni ufficiali da parte dell'esecutivo. Secondo il suo ordine del giorno ufficiale, il ministro dell'Interno Gérard Collomb è attualmente al palazzo dell'Eliseo dove si tiene un Consiglio di Difesa.

UNITÉ SGP POLICE apporte tout son soutien aux 6 militaires blessés ce matin à Levallois-Perret et leur souhaite un rapide rétablissement. — UNITÉ SGP POLICE (@UNITESGPPOLICE) 9 agosto 2017

Il sindaco ha dichiarato a BfmTv che secondo lui la Bmw parcheggiata nelle vicinanze della caserma stava aspettando proprio che i soldati lasciassero la base per attaccarli e ha descritto il gesto come una "aggressione deliberata". "È senza dubbio un atto deliberato. Il veicolo li stava aspettando", ha detto Balkany. "La Bmw ha accelerato molto velocemente nel momento in cui sono usciti. Questo è accaduto in mezzo alla città. Ed è successo molto velocemente". "Levallois è un posto tranquillo", ha aggiunto "si tratta di un atto d'odio, un'aggressione contro i nostri militari che nessuno si aspettava".

Testimoni suggeriscono che il conducente fosse l'unica persona a bordo del veicolo, che era parcheggiato in una strada senza uscita vicino a Place de Verdun. I servizi di sicurezza sono stati inviati sulla zona, a cui ora è stato interdetto l'accesso. Roger Karoutchi, un senatore locale, ha dichiarato: "dobbiamo stare attenti, ma non è stato un classico incidente stradale. Per quanto riguarda i motivi, dovremo aspettare che la persona o le persone interessate siano arrestate".

La Francia è in stato di emergenza dal novembre 2015, dopo la strage al Bataclan. Ci sono 10.000 soldati che pattugliano il paese nell'Opération Sentinelle e 4.700 poliziotti e gendarmi. Anche se le autorità francesi rimangono prudenti per quanto riguarda le motivazioni del conducente, l'incidente sembra essere l'ultimo attacco alle forze di sicurezza francesi. In aprile un agente di polizia è stato ucciso sugli Champs-Elysées. A giugno, un sostenitore dello Stato islamico ha fatto schiantare la sua auto, caricata con bombole di gas, contro un veicolo militare. L'aggressore è morto quando l'auto ha preso fuoco ma nessun soldato è stato ferito.