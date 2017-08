Roma. Il dipartimento di stato americano arriva impreparato alla crisi atomica con la Corea del nord. Nell’ora in cui la diplomazia si fa più necessaria e il bisogno di un apparato solido e ben rodato di contatti e di canali di comunicazione è fortissimo, il dipartimento di stato è scoperto: manca ancora un ambasciatore in Corea del sud – che in questo frangente è l’alleato da rassicurare ogni giorno – non c’è l’assistente segretario di stato per l’Asia (che di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.