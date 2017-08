Trump il golfista

Percy Boomer era un maestro di golf d’inizio Novecento, scrisse un libro, On Learning Golf, che è un po’ come il saggio di Benjamin Spock su come crescere i bambini: immortale. Boomer diceva che se vuoi nascondere il tuo carattere, se vuoi nascondere quello che sei, ti conviene non giocare a golf. Nel golf non si può mentire: o meglio, si può mentire sui colpi tirati e sulle palle magicamente ritrovate nei boschi, ma non su se stessi, che è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.