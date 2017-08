Il Qatar usa Neymar e il Psg per rifarsi il trucco davanti al mondo

Parigi. “Un re a Parigi”, ha titolato ieri L’Équipe. “Il colpo del secolo”, ha scritto il Monde. L’approdo dell’attaccante brasiliano Neymar al Paris Saint-Germain è l’affare calcistico più intrigante degli ultimi anni, sia per il modi hollywoodiani in cui è avvenuto, sia perché annuncia l’inizio di una nuova epoca per il football, arma efficace di soft power. Il Qatar, artefice dell’operazione tramite il fondo sovrano Qatar Sports Investment, proprietario del Psg, ha lanciato un messaggio politico con il trasferimento dell’ex...

