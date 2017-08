Il "debole" Sessions lancia la guerra ai leak preparata da Trump

Roma. Il direttore dell’intelligence americana, Dan Coats, ha chiuso la conferenza stampa con un messaggio inequivocabile per i leaker: “Vi troveremo, vi indagheremo, vi incrimineremo e non sarete contenti dei risultati”. E’ dal giorno dell’insediamento che Donald Trump lamenta il quotidiano passaggio di informazioni riservate dal parte di funzionari ai giornalisti, e venerdì il dipartimento di Giustizia ha annunciato la costituzione di una task force per individuare e punire i responsabili. Con toni minacciosi, il procuratore generale, Jeff Sessions, ha...

