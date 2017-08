A teatro l'assassino dei bimbi ebrei di Tolosa è una vittima della società

Roma. Il 9 e 10 dicembre si replica a Mont-Saint-Aignan. Intanto, la pièce ha raccolto un discreto successo al Festival di Avignone che si è concluso la settimana scorsa. Nella Francia dove 40 mila ebrei se ne sono andati in dieci anni, dove la kippah sta diventando un oggetto proibito per strada, dove dodici ebrei hanno perso la vita in cinque anni di attentati, Mohammed Merah è diventato il simbolo degli esclusi e delle vittime della società francese. La...

