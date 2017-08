Il silenzio dei grillini sul Venezuela

Se qualcuno non avesse ancora capito, dopo anni di fame, repressione e inflazione, quale fosse la reale natura del regime socialista venezuelano e cosa si nascondesse dietro al plebiscito per convocare l’Assemblea costituente, ieri ha avuto un ulteriore indizio. Nella notte gli agenti del Sebin, gli agenti del servizio segreto bolivariano, hanno riportato in carcere due esponenti dell’opposizione democratica: Leopoldo López, leader del movimento Voluntad popular, e Antonio Ledezma, sindaco della capitale Caracas. López era appena uscito dal carcere militare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.