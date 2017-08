I non detti della caduta del Venezuela

"Questi sono gli 8.600.000 votanti che ascoltano Maduro parlare”, è intitolato un video che sta circolando in Venezuela, in cui si vede il presidente che festeggia il risultato del voto per l’Assemblea nazionale costituente arringando quattro gatti. Per l’opposizione, una prova ulteriore che la cifra ufficiale dell’affluenza di domenica alle urne è il risultato di un broglio colossale. La stessa opinione si sta rapidamente diffondendo nella comunità internazionale, esponendo il Venezuela a un rischio di sanzioni che potrebbe provocare un...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.