Magari fosse una crisi costituzionale. Con Richard Nixon fu così che andò. Ostruzione della giustizia. E solo poi caos e vergogna nazionale. Punto. Nixon aveva fatto passi da gigante in campo diplomatico, cambiando l’ordine mondiale con il favoloso viaggio in Cina, e aveva fronteggiato con decisione il mutamento delle ragioni di scambio tra paesi produttori di petrolio e no, la Grande Turbolenza iniziatasi nel 1973. Ma il punto più importante è che nessuno tra coloro che avevano votato Nixon, e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.