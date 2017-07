Gli scafisti sono terroristi

La richiesta del governo di Tripoli all’Italia di partecipare a un’azione militare in acque libiche per fermare gli scafisti ha sollevato una discussione che è sensata se verte sugli aspetti e i problemi pratici di un intervento – comunque complesso e pericoloso – mentre è campata in aria quando riguarda la “legittimità” di un’azione di questo tipo. Al di là delle questioni diplomatiche, che sarebbero risolte dalla richiesta libica, dovrebbe essere chiaro che le azioni disumane degli scafisti e delle...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.