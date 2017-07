Erdogan contro Israele

Vorrei lanciare un appello a tutti i miei concittadini e i musulmani del mondo intero, affinché tutti quelli che hanno mezzi economici sufficienti si rechino in visita a Gerusalemme alla moschea di al Aqsa”, ha detto ieri il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. “Venite a proteggere tutti insieme Gerusalemme”. Il richiamo di Erdogan non è nuovo – già lo scorso maggio aveva chiamato tutti i musulmani ad andare a Gerusalemme “per impedirne la giudeizzazione” –, ma arriva in un...

