Scaramucci "specchio" di Trump. Anche nei gesti

Il programma di satira The Daily Show, in onda su Comedy Central, ha messo a confronto i gesti del presidente Donald Trump e quelli del nuovo responsabile comunicazione della Casa Bianca, Anthony Scaramucci. L'effetto fotocopia è fin troppo evidente. Dopotutto, come scritto da Mattia Ferraresi sul Foglio, “Scaramucci è un riflesso dell'ego di Trump, presidente che vuole soltanto specchi in cui rimirarsi”.