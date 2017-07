La Cina ha un problema con i rinoceronti cinesi. E non sono animali

. Dopo mesi di avvisaglie e indizi, in Cina nelle ultime settimane è iniziata la caccia ai “rinoceronti grigi”, nome con cui il Giornale del popolo del Partito comunista designa non rare bestie africane, ma i grossi conglomerati d’affari a rischio bolla. I più importanti sono quattro, e sono ben conosciuti per essere stati i protagonisti negli ultimi anni di una frenesia di acquisizioni di alcuni fiori all’occhiello dell’industria occidentale. In tutto, i quattro rinoceronti hanno speso 55 miliardi di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.