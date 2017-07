La Casa Bianca sono io

New York. Nel debutto sui talk-show domenicali come direttore della comunicazione della Casa Bianca, Anthony Scaramucci ha parlato a un’audience composta da un solo spettatore, contemporaneamente input e output del messaggio dell’amministrazione. Lo scopo principale della ricognizione televisiva non era articolare un messaggio politico per conto del presidente, ma giurare pubblicamente fedeltà a Donald Trump dopo il terremoto interno che ha fatto saltare il portavoce, Sean Spicer. A un certo punto Scaramucci si è rivolto esplicitamente al presidente che religiosamente...

