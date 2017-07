Come capo Trump è un incubo, chi si dimette ottiene di nuovo la libertà

Pubblichiamo ampi stralci di un articolo scritto da Michael Brendan Dougherty e pubblicato sul sito della rivista americana National Review.

La notifica arriva sul mio telefono con un “buzz”. “Il portavoce della Casa Bianca Sean Spicer si è dimesso”. Non conosco Sean Spicer, ma mi sono messo a ridere quando ho visto la notifica. Finalmente! Sean Spicer è sano e salvo. L’ho immaginato emergere dal suo piccolo ufficio stampa, coperto di fuliggine e con l’aspetto di un uomo che ha riconquistato la libertà. Donald Trump è un capo da incubo. La sua incapacità di ottenere fedeltà dai suoi mercenari politici attraverso insulti e minacce non solo sminuisce il ruolo della Casa Bianca: minaccia la legittimità stessa della sua Amministrazione. Si pensi al caso del senatore Jeff Sessions. Sessions è stato il più importante e primo sostenitore di Trump tra i repubblicani. Ma quando si è ricusato dall’indagine sulla Russia, Trump ha espresso la sua rabbia pubblicamente. Poi ha chiamato il New York Times qualche settimana dopo per dire che non avrebbe assunto Sessions se avesse saputo che si sarebbe ricusato. Questa è la ricompensa che Sessions ha ottenuto per essere stato con Trump in mezzo a controversie e imbarazzi. Per quanto riguarda il lavoro di portavoce, chiunque abbia avuto un ruolo nella Casa Bianca di Trump a contatto con il pubblico sa che diventerà un sacco da box per i vignettisti e per la gran parte dei media. Ma Trump ha reso il lavoro ancora peggiore aggiungendo umiliazioni extra.

Le performance di Spicer e il suo stile personale sono stati derisi da Trump, e queste derisioni sono arrivate ai media. Le uniche persone che sembrano trarre beneficio dall’avere Trump come boss sembra che siano i suoi parenti. Il genero Jared Kushner ha un ruolo diplomatico di assoluto livello con incarichi che includono le principali minacce all’America e la pace in medio oriente. Ivanka Trump ha partecipato a un meeting del G20 quando suo padre ha lasciato la stanza. La “leadership” di Trump come boss ha creato una Casa Bianca che è celebre per le sue fughe di notizie e per la demoralizzazione. Quasi ogni storia sulle cose che non vanno nella Casa Bianca sul New York Times o sul Washington Post è verificata da così tante fonti anonime vicine al presidente che i reporter le contano a “decine”. Ma l’effetto davvero pericoloso dell’incapacità di leadership di Trump è che riduce sempre più i tentativi già compromessi compiuti da questa Amministrazione nell’assumere personale per le sue posizioni più senior. Sta impedendo al suo governo di prendere pieno possesso dell’esecutivo. Perché qualcuno dovrebbe lavorare per Trump? Nessuno sano di mente risponderebbe a un’offerta di lavoro che pubblicizza la propensione del boss ad arrabbiarsi per nulla, a twittare rabbiosamente contro i colleghi o a dire ai giornali cose che danneggiano i suoi impiegati. Nessuno risponderebbe a questa offerta se citasse anche il fatto che il boss indirizza tutte le colpe ai sottoposti e prende tutti i meriti per sé e per i membri della sua famiglia.

Così la Casa Bianca di Trump manca della gente migliore e delle menti migliori per affrontare i problemi del governo. Questo significa più errori, dalle semplici gaffe diplomatiche alle decisioni e strategiche. Trump ha vinto i voti. Con questi e con un po’ di buon senso, avrebbe dovuto essere in grado di ottenere la fedeltà di una porzione della classe politica e di governo del suo paese. Ma non l’ha fatto. E questo mette le sue controparti straniere nella posizione scomoda di dover gestire un presidente che è al potere ma non ha alcun controllo sulla situazione. Trump è un boss scadente, a capo di un’Amministrazione scadente. Quanto manca prima che gli Stati Uniti stessi si trasformino in una potenza scadente?