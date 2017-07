Macron e la Libia

Roma. Martedì Emmanuel Macron accoglie a Parigi i leader delle due fazioni principali della guerra civile libica: il generale Haftar e il presidente del Consiglio libico Fayez al Serraj. L’incontro è stato organizzato la settimana scorsa per “facilitare un accordo politico tra il presidente del Consiglio libico e il comandante dell’esercito nazionale libico nel momento in cui Ghassan Salamé, rappresentante generale dell’Onu in Libia, che parteciperà alla discussione, assume le sue funzioni di mediatore”, si legge in una nota dell’Eliseo. ...

