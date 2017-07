Quel "purismo" di Erdogan che ha lacerato i rapporti tra Turchia ed Europa

Roma. “Sono irritato. Sono profondamente irritato per questo scontro tra la cultura politica tedesca e quella turca. Ma è stato quel che hanno fatto i politici turchi negli ultimi anni a provocarlo”. Probabilmente il più noto scrittore turco-tedesco vivente, Zafer Senocak negli anni passati ha scritto molto per denunciare le incomprensioni della Germania e dell’Europa verso turchi e musulmani. Ma in questa conversazione con il Foglio, non ha dubbi, le colpe della crisi ricadono sul presidente turco, Recep Tayyip Erdogan....

