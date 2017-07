Strasburgo contro il fondamentalismo della sharia

Non c’è libertà per i nemici della libertà. Può essere riassunta in questo modo la decisione di ieri della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha dichiarato non ammissibile il ricorso presentato da Fouad Belkacem già dirigente e portavoce di Sharia4Belgium, ben nota organizzazione salafita focolaio di radicalismo islamico. Belkacem registrava video da postare su Youtube nei quali insultava i politici, invocava la loro discesa agli inferi, incitava alla conquista islamica: “Umma, cari fedeli, adesso basta. Il dialogo appartiene al...

