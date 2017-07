Tre sfumature di populismo

La Grecia si appresta a tornare sul mercato con un’obbligazione a 5 anni, al tasso previsto del 4,5 per cento che sconta il rischio non fugato di ristrutturazione del debito: è comunque la prima uscita dal tunnel dal 2014, la ricerca di fiducia degli investitori. Anche l’Argentina ci prova, con scadenze a 100 anni e un tasso all’8 per cento. Difficile far dimenticare i tango bond, le furbate a danno dei sottoscrittori (moltissimi italiani), i risarcimenti imposti dalla Corte suprema...

