Il Gop uccide la sua riforma della sanità. "Rischiamo di sembrare 'stupidi'"

Milano. L’Obamacare non si riesce a rimpiazzare con una controriforma, i repubblicani non hanno voti a sufficienza, e allora proviamo così: ora lo revochiamo e in due anni confezioniamo una nuova riforma sanitaria. E’ il cosiddetto approccio “repeal-and-delay”, ed era già stato scartato in passato: è rischioso politicamente – i più moderati non vogliono votare al buio – e la revoca crea un’instabilità sul mercato delle assicurazioni sanitarie considerata pericolosa e costosissima. Ma alternative, in assenza di proposte di sostanza...

