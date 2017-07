Le faide interne al Gop bloccano (ancora) la riforma sanitaria di Trump

Continua, senza esclusione di colpi, la faida tra Donald Trump e il “suo” partito. Uno scontro che, al momento, vede in vantaggio i senatori repubblicani che hanno deciso di non seguire il presidente lungo la strada che porta alla cancellazione immediata dell'Obamacare, la riforma sanitaria voluta da Barack Obama.

Già nelle scorse settimane il Senato aveva deciso di far slittare il voto. Infatti, nonostante sulla carta il Gop abbia la maggioranza nei due rami del Congresso, le faide interne avevano convinto il leader repubblicano, Mitch McConnell, a non rischiare. In realtà McConnell sperava che falchi e moderati si sarebbero riuniti contro una legge che i conservatori detestano, ma così non è stato.

Anzi, ieri sera, alle defezioni dei senatori Susan Collins e Rand Paul, si sono aggiunte quelle di Mike Lee e Jerry Moran. E questo significa una sola cosa: i Repubblicani non hanno i numeri per cancellare la legge. E così se ne riparlerà più avanti. La proposta di McConnell è quella di votare comunque l'abolizione dell'Obamacare ma di concedere due anni di tempo perché si arrivi ad una transizione più “morbida”. Di certo c'è che gli uomini di Trump dovranno trovare una soluzione per uscire dall'impasse. Il presidente, via Twitter, ha provato a dettare la linea: “I Repubblicani devono cancellare ora l'Obamacare e poi ripartire da zero per costruire un nuovo piano sanitario”. Aggiungendo poi di essere certo che i Democratici si uniranno a questa opera di “riscrittura”.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 luglio 2017

Jonh McCain, che si trova ricoverato in Arizona dove è stato sottoposto ad un'operazione, invita a ripartire con un lavoro che porti a modifiche concordate che tengano conto dei suggerimenti di tutti. Non è chiaro quali delle due linee avrà la meglio. Di certo c'è che Chuck Schumer, leader dei Democratici al Senato, apre al suggerimento di McCain: “I Repubblicani ricomincino da zero e lavorino con i Democratici ad un piano che garantisca una tenuta di lungo termine ai mercati e migliori il nostro sistema sanitario”.