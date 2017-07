L'immagine della guerra giusta

Mosul. C’è a prima vista qualcosa di strano in una scolaresca di Mosul. Bambini piccoli, che non hanno ancora cominciato la corsa a crescere, compagni di banco di spilungoni adolescenti. I primi possono avere dieci o undici anni, i secondi quattordici o quindici. Il fatto è che per due o tre anni hanno tutti smesso di andare a scuola e recuperano in classi comuni. Ora, per i più piccoli, è come avere accanto dei favolosi ripetenti per la quarta volta....

