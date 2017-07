La vita dopo Nizza

La luce era bianca, bianca e accecante come una coltre chiara vagamente abbagliante che gli ricopriva l’intero corpo che, quasi, ne risplendeva come i pochi oggetti che intuiva d’intorno. La sensazione più singolare era che quella luce non gli provenisse dagli occhi che sapeva chiusi, spenti dal momento del terribile boato che aveva radicalmente mutato tutto: dopo, nessun rumore dal mondo di prima gli era più pervenuto, perché ogni cosa era rimasta oltre lo spesso cristallo o la vernice oleosa...

