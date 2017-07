In Egitto un uomo ha ucciso due turisti stranieri in un resort

Oggi in Egitto, in un resort sul mar Rosso, un uomo ha ucciso due turiste e ha ferito altre quattro persone di nazionalità straniera. La notizia è stata confermata da fonti del ministero dell'Interno egiziano.

L'aggressore era armato di un coltello ed è stato arrestato. Il motivo dell'attacco è ancora sconosciuto, ma secondo le fonti, citate da Reuters, l'assalitore è arrivato a nuoto dalla spiaggia pubblica per entrare nel resort privato che si trova a Hurghada, a 400 chilometri a sud del Cairo.

Sull'identità e sul numero delle vittime e dei feriti non è ancora arrivata una conferma ufficiale e anche le autorità ucraine non hanno ancora voluto rilasciare dichiarazioni. Attacchi terroristici ai danni dei turisti non sono una novità in Egitto. A gennaio, due assalitori armati di pistola, coltello e cintura esplosiva hanno aggredito dei bagnanti, sempre sulla spiaggia di Hurghada. In quell'occasione due turisti stranieri furono feriti.