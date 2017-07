Chi è l’avvocatessa russa che Donald jr ha voluto incontrare

Milano. Natalia Veselnitskaya dice di non aver mai avuto notizie su Hillary Clinton, non è questo il suo core business, ma certo i suoi interlocutori avevano molte curiosità, volevano sapere se alcuni fondi al Partito democratico arrivassero da attività illecite che potessero essere denunciate. I trumpiani volevano incastrare la loro rivale, non badavano ad altro. “E’ possibile che desiderassero informazioni di questo tipo – ha detto la Veselnitskaya – Le desideravano così tanto che sentivano soltanto quel che volevano sentire”....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.