Il grande incendio al Camden Market di Londra

Stanotte è scoppiato un incendio al mercato di Camden, nella parte nord di Londra. Camden, con più di 28 milioni di visitatori l’anno, è una delle zone più frequentate dai turisti e dai londinesi per lo shopping e per la quantità di locali notturni. Poco dopo la mezzanotte il mercato è andato a fuoco e i Vigili del fuoco, immediatamente avvertiti, sono intervenuti con 10 mezzi e 70 uomini per domare l’incendio. Oltre al mercato è stato danneggiato anche un edificio adiacente di tre piani. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’area e hanno detto di non avere ancora abbastanza informazioni sulle cause dell’incidente. Al momento sembra che nessuna persona sia stata coinvolta nell’incendio, che verso le 3 locali è stato dichiarato sotto controllo dai Vigili del fuoco della capitale.

L’incendio arriva a meno di un mese dal rogo alla Grenfell Tower, che aveva causato 80 morti tra cui due italiani. Non è la prima volta che si sviluppa un incendio a Camden: nel 2008 il fuoco distrusse un’ampia sezione del mercato prima di essere domato dai pompieri.