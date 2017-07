Gli scontri ad Amburgo per il G20

Per il G20 di oggi migliaia di attivisti si sono radunati per le strade di Amburgo e hanno dato alle fiamme negozi e automobili, tentando anche di bloccare il porto della città. Gli scontri con la polizia (111 i feriti tra le forze dell'ordine solo ieri) sono andati avanti tutta la notte. Molti dei manifestanti indossavano una maschera e urlavano "Il capitalismo affonda" e "Benvenuti all'inferno". Giovedì erano 12 mila le persone che si sono unite alle marce di protesta che hanno sfilato per la città. La polizia ha dovuto usare anche i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti.