Roma. Questa sera Donald Trump arriva a Varsavia per la visita che apre il suo tour europeo in vista del G20 di Amburgo, venerdì. Il governo polacco è orgoglioso dell’onore riservato dal presidente americano, ha garantito all’ospite un pubblico nutrito che altri capitali europee non saprebbero offrire (i pullman dalle campagne sono già in viaggio, alcuni gruppi legati al Partito di governo, il Pis, coprono il costo del viaggio) e una location storica per tenere un discorso che gli sherpa...

