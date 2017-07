Bravo Modi

Narendra Modi atterrerà oggi a Tel Aviv, e sarà la prima volta che un primo ministro indiano andrà in visita di stato in Israele. Un viaggio storico, così come definito dalla maggior parte della stampa israeliana, proprio perché non solo legato al venticinquesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra le due democrazie. In ballo ci sono miliardi di dollari in accordi sulla Difesa, ma secondo Modi, intervistato l’altro giorno dall’Israel Hayom, l’amicizia tra i due paesi riguarda anche il settore tecnologico,...

