Trump vs Cnn. Violenza e audience

New York. The Upshot, la sezione del New York Times che spiega il mondo con i numeri, tiene meticolosamente il conto delle persone e delle istituzioni che Donald Trump insulta più spesso. Con oltre cento menzioni negative su Twitter, la Cnn guida saldamente la classifica. Il network è il centro di gravità permanente delle ossessioni di Trump, che per la rete ha prodotto invettive e ha inventato nomignoli insolenti come per nessun altro. In un mondo di fake news, la...

