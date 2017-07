Lo staff di Trump trema per l'incontro con Putin "senza un'agenda"

New York. Il dato più allarmante in vista dell’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin lo ha sintetizzato H.R. McMaster, il consigliere per la Sicurezza nazionale, annunciando il meeting: “Non c’è un’agenda specifica. Dipenderà da quello che il presidente avrà voglia di discutere”. L’ultima volta che il presidente si è trovato faccia a faccia con funzionari russi senza un’agenda specifica in mente ha finito per rivelare informazioni classificate raccolte dall’intelligence israeliana e ha confessato che il licenziamento di James Comey...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.