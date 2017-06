Merkel, Macron e noi

Impariamo a pensare a noi stessi, non per egoismo, ma perché il valore, oggi, possiamo crearlo qui, e ne beneficeranno anche gli altri. In vista dell’incontro del G20 ad Amburgo, la settimana prossima, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha ribadito davanti al Bundestag la sua visione dell’Europa, avocando a questo pezzo di mondo la chance di diventare davvero una guida per tutti. Merkel dice che non bisogna pensare troppo alla Brexit, quanto piuttosto all’Europa dei 27 che restano; dice che...

