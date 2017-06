L'abbraccio di Modi all'America

L’analisi minuziosa delle strette di mano di Donald Trump – sul fatto che Trump stringa o meno la mano a un leader internazionale, con quanta forza e per quanto tempo la stringa, quanta resistenza incontri e così via – è stata finalmente interrotta da Narendra Modi, espansivo premier indiano, che lunedì sul prato del Rose Garden ha usato la mano tesa di Trump come appiglio per un caloroso abbraccio tra i due corpaccioni di governo. Trump, famosissimo germofobo, ha subìto...

