Gli unionisti trovano l'accordo con May per sostenere il governo

Nel Regno Unito il governo di minoranza guidato dai conservatori di Theresa May avrà il sostegno degli unionisti dell'Ulster (DUP). L'esito positivo dei negoziati, durati due settimane, permetterà al premier britannico di ottenere i voti necessari in Parlamento, chiamato a esprimersi già entro questa settimana sul discorso della Regina Elisabetta. In cambio del voto di 10 parlamentari dell'Irlanda del nord, i conservatori hanno garantito aiuti finanziari, in particolare per il trattamento economico dei veterani dell'Ulster, che riceveranno fondi extra. Il DUP ha smentito però le ipotesi che circolavano da qualche giorno circa un pacchetto di finanziamenti generici a beneficio dell'Irlanda del nord pari a 2 miliardi di sterline in cambio del sostegno al governo.

L'accordo, soprannominato sui giornali britannici in modo emblematico "confidence and supply" (che significa "fiducia e rifornimenti"), non prevede una coalizione formale ma solo l'impegno, garantito dalla leader del DUP Arlene Foster, a sostenere i conservatori su voti chiave da qui in avanti garantendo al governo di restare in vita nel corso di passaggi fondamentali, dall'approvazione del bilancio ai negoziati sulla Brexit. Il Parlamento britannico resta così spaccato ma i numeri, col benestare del DUP, danno ora a May una maggioranza di 13 membri.

Tra coloro che hanno convinto il premier a non sottoscrivere una coalizione formale con gli unionisti c'è l'ala dei Tory che fa capo all'ex primo ministro John Major, preoccupato che un accordo vincolante con il DUP avrebbe messo a rischio la "pace fragile" conclusa con l'Irlanda del nord. Le speculazioni sulle promesse di denaro pubblico a beneficio dell'Ulster, aveva detto Major una decina di giorni fa, avrebbero contribuito anche ad aumentare il risentimento tra gli altri elettori del regno. Il Labour ha già chiesto al governo di riferire quanto costeranno ai contribuenti britannici le promesse fatte dal governo agli unionisti.