Airbag seppuku

È considerato uno dei più grandi disastri del business giapponese. E, già dallo scorso anno, erano in molti a chiedere la testa di Shigehisa Takada, il cinquantunenne nipote del fondatore di una delle più importanti aziende di produzione di airbag per automobili. La compagnia, la Takada corp., prima del 2014 deteneva il venti per cento dell’intero mercato. Poi è arrivato lo scandalo degli airbag, e al sistema di gonfiaggio difettoso a cui sarebbero stati collegati almeno sedici morti e 180...

