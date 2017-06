Un altro buco nell'intelligence

Un uomo originario della Virginia, Kevin Mallory, è stato arrestato ieri per aver passato informazioni top secret del governo americano alla Cina. La notizia è stata diffusa ieri dal dipartimento di Giustizia americano, che ha spiegato che Mallory, che lavorava come contractor della Difesa, tra marzo e aprile scorso avrebbe viaggiato spesso verso Shanghai, dove avrebbe incontrato alcune spie cinesi. Tornando dalla Cina ad aprile, avrebbe portato con sé 16.500 dollari in contanti. Secondo le autorità cinesi, Mallory in realtà...

