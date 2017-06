Roma. Oggi il cardinale Pietro Parolin incontrerà in Vaticano una delegazione di Idea, l’Iniziativa democratica per la Spagna e l’America. Tema del colloqui: gli sviluppi della crisi in Venezuela, dove il numero dei morti negli scontri è salito a settantadue. Davanti al segretario di stato, che ben conosce quella realtà per essere stato nunzio a Caracas prima del ritorno a Roma nell’autunno del 2013, ci saranno (tra gli altri) gli ex presidenti della Bolivia e della Colombia, Quiroga e Pastrana....

