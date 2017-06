In un anno di (non) Brexit la May è diventata volenterosa, l'Ue freddina

Milano. Theresa May, premier britannico, sta facendo di tutto per mostrare la sua buona volontà con gli europei, dopo aver per mesi fatto la voce grossa. La storia della Brexit – è passato un anno da quando il 52 per cento degli inglesi ha votato per uscire dall’Unione europea – sta tutta qui, in questa buona volontà che la ritrosa May è costretta a ostentare, perché il negoziato del divorzio sta diventando tutto a suo sfavore, e gli europei lo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.