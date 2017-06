Il bluff dei "nastri" di Comey e la strategia di Trump, pessimo giocatore di poker

New York. Venerdì Donald Trump è tornato su Fox News dopo oltre un mese di digiuno televisivo per rassicurare tutti: la strategia che ha usato nel caso di James Comey “non era stupida”. Il dubbio che invece lo fosse aveva assalito molti già da tempo, e la certezza è arrivata quando giovedì il presidente ha deciso di rivelare che non è in possesso di registrazioni dei dialoghi fra lui e l’ex direttore dell’Fbi. Quegli incontri privati sono al centro dell’ipotesi investigativa...

