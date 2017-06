Il principe Filippo, marito della regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale “per precauzione” a causa di un'infezione derivante da una precedente malattia. Lo ha reso noto Buckingham Palace in un comunicato stampa ripreso dalla Bbc, che sottolinea come non ci siano “particolari motivi di preoccupazione”. Il 10 giugno scorso, il principe Mountbatten ha compiuto 96 anni, mentre all'inizio di maggio aveva annunciato il ritiro dalla vita pubblica.

Oggi Filippo di Edimburgo avrebbe dovuto accompagnare la regina Elisabetta a Westminster per il suo tradizionale discorso al Parlamento. Alla fine, a presenziare la cerimonia insieme alla sovrana, è stato il figlio Carlo

“Il principe Filippo è di buon umore ed è dispiaciuto di non poter presenziare all'apertura ufficiale del parlamento e a Royal Ascot”, il celebre concorso ippico del Berkshire, ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace, aggiungendo che “Sua Maestà viene aggiornata e sarà a Royal Ascot come da programma”. Non si sa ancora quanto durerà il ricovero.